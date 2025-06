Iran | capo Pasdaran attacchi contro Israele continueranno

In un clima di tensione crescente, il comandante dei Pasdaran iraniani, Mohammad Pakpour, ha dichiarato che gli attacchi contro Israele continueranno senza sosta. Questa escalation militare, annunciata con fermezza, segna un intensificarsi delle ostilità nella regione. La solidarietà interna all’Iran aumenta di giorno in giorno, alimentando le preoccupazioni internazionali. Ma cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi?

Torino, 22 giu. (LaPresse) – Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran continuerĂ i suoi attacchi aerei e le operazioni militari. Lo ha annunciato Mohammad Pakpour, comandante delle forze di terra dei Pasdaran, in un video citato dai media arabi. Pakpour ha spiegato che “gli attacchi hanno compromesso la sicurezza in Israele e non verranno interrotti”. “La solidarietĂ all’interno dell’Iran cresce di giorno in giorno, trasformandosi in quello che ha definito un potente movimento nazionale”, ha aggiunto, “le forze popolari saranno mobilitate per sostenere le azioni militari in corso del Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it