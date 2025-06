Iran Bonelli Avs | Italia dica no chiaro alle basi agli Usa

In un panorama internazionale segnato da tensioni crescenti, le scelte di leader come Trump e Netanyahu rischiano di precipitare il mondo in un conflitto globale. L'Italia si trova al crocevia di decisioni cruciali, tra alleanze e autonomia. È il momento di alzare la voce e dire no chiaro alle ingerenze esterne, difendendo una politica estera sovrana e responsabile. La pace e la stabilità dipendono dal nostro coraggio di agire con responsabilità.

Roma, 22 giu. (askanews) - "La follia di Trump e Netanyahu sta trascinando il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale. Con le bombe vogliono imporre un nuovo ordine geopolitico fondato sulla violenza e sulla supremazia militare. Un disegno pericoloso, irresponsabile, che mette a rischio milioni di vite umane. Giorgia Meloni ha umiliato l'Italia, appaltando la nostra politica estera agli Stati Uniti e a Israele. Ma ora c'è un limite che non può essere superato: il governo italiano non deve concedere l'uso delle basi militari presenti sul nostro territorio per questa guerra folle". Lo dichiara il leader Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, "L'Italia - sottolinea Bonelli- deve dire no.

L'Iran risponde agli attacchi di Israele: almeno 4 morti, nuove esplosioni a Tel Aviv | "Lanceremo altri 2mila missili" | Colpita Teheran e basi difensive | Le Idf richiamano i riservisti - Tensioni esplosive nel cuore del Medio Oriente: Iran risponde agli attacchi israeliani con nuove esplosioni a Tel Aviv e minacce di rappresaglie estese.

Trump bombarda l'Iran. Il Governo Meloni deve condannare questo attacco criminale e illegale. Soprattutto, al di là delle parole, deve proibire agli USA l'uso delle basi militari in Italia: non dobbiamo essere piattaforma logistica dei crimini di USA e Israele. #Wo Vai su X

MEDIO ORIENTE | È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l'attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari. #ANSA Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Attacco USA a Iran: le ripercussioni sull'Africa; Massima allerta in tutta Italia su obiettivi sensibili dopo l’attacco americano ai siti nucleari in…; In Medioriente 40mila soldati Usa, basi militari in allerta dopo l'attacco all'Iran | A rischio anche lo Stretto di Hormuz.

Guerra all'Iran, Battisti: «Ci sarà una reazione, a rischio basi Usa nel Golfo e in Italia. Incognita terrorismo» - Oriente, con la distruzione di tre impianti nucleari iraniani avvenuta nella notte, il conflitto tra Israele e Iran potrebbe presto ... corriereadriatico.it scrive

L'Italia potrebbe entrare in guerra contro l'Iran? La posizione del governo Meloni tra Costituzione e amicizia con Trump - Analisi dei vincoli costituzionali, del ruolo delle basi USA e della posizione del governo Meloni. Da tag24.it