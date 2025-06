Iran bombardieri americani B-2 spostati da Trump | Usa più vicini al conflitto Possono trasportare le bombe anti-bunker

In un quadro di tensione crescente, gli USA hanno spostato i bombardieri B-2 vicino a Iran e Israele, pronti a intervenire con le potenti bombe anti-bunker come la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Un'azione che potrebbe segnare una svolta decisiva nel tentativo di mettere fine al programma nucleare iraniano, ma a quale prezzo per la stabilità regionale?

Iran, necessari bombardieri americani B-2 per colpire siti sotterranei, unici capaci di sganciare bombe "bunker busting" da 14 tonnellate - In un contesto di tensione globale, l'uso dei bombardieri americani B-2 si rivela essenziale per colpire obiettivi sotterranei altamente protetti.

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai" | Trump: "L'Iran chiede un incontro negli Usa", ma Teheran smentisce: "Guerrafondaio" | Quattro bombardieri americani in un una base nell'Oceano Indiano - Tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti scuotono il Medio Oriente, con dichiarazioni dure di Khamenei e minacce di guerra.

Il presidente vuole una resa incondizionata e avverte: «Tutti lascino Teheran». Già spostati verso il Medio Oriente 30 aerei cisterna americani per rifornire in volo i bombardieri. Per le autorità iraniane La Casa Bianca è «complice di Israele» Vai su Facebook

