Iran attacco Usa | la diretta Vendetta la rivolta in piazza a Teheran

In un’onda di tensione crescente, gli Stati Uniti di Donald Trump hanno lanciato un attacco mirato contro strutture nucleari in Iran, segnando una svolta nel conflitto regionale. Le prime ore di domenica 22 giugno sono state segnate da una drammatica escalation, con Teheran che risponde alle aggressioni e le piazze infiammate di protesta. In questo scenario tempestoso, le sorti della regione sono appese a un filo, mentre le tensioni si intensificano.

Gli Stati Uniti di Donald Trump attaccano. Nelle prime ore di domenica 22 giugno, intorno alle 2 del mattino in Italia, il presidente degli Usa ha comunicato ufficialmente l’esecuzione di un attacco contro tre strutture nucleari situate in Iran. Con questi raid, Washington ha preso parte attivamente al conflitto avviato da Israele contro Teheran, con l'obiettivo dichiarato di smantellare le capacità nucleari del Paese. Da parte sua, l’Iran aveva avvertito che qualsiasi offensiva americana avrebbe comportato una risposta diretta: tutte le installazioni e gli interessi statunitensi presenti nell’area sarebbero stati considerati bersagli legittimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, attacco Usa: la diretta. "Vendetta", la rivolta in piazza a Teheran

Israele colpisce il quartier generale nucleare dell'Iran. Nuovo attacco di Teheran: lanciate decine di missili

Israele-Iran, la guerra in diretta | Attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. Netanyahu prega al Muro del Pianto. Crosetto: forte preoccupazione, prossime 48-72 ore delicate. Esplosioni nel nord di Teheran; Operazione Martello di mezzanotte, gli Usa attaccano l'Iran: Devastato il loro programma nucleare | Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, Vance: Sarebbe un suicidio; Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Teheran: Difesa con ogni mezzo.

"Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Conseguenze eterne". Hormuz rischia il blocco

Attacco all'Iran, Stati Uniti pronti a discutere direttamente con Teheran su nucleare civile - Dopo gli attacchi mirati degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani, Teheran alza il livello dello scontro e invoca una risposta internazionale.