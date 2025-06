Iran attacco Usa | la diretta Fordow distrutto dalle super-bombe Teheran | Ogni opzione possibile

Nel cuore della notte, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco senza precedenti contro le installazioni nucleari in Iran, segnando un'escalation drammatica nel conflitto regionale. Le immagini di forze speciali e bombe intelligenti che colpiscono le strutture di Fordow e altre basi strategiche hanno acceso una miccia destinata a cambiare gli equilibri geopolitici. La domanda ora è: questa escalation porterà a una guerra totale o si aprirà una via diplomatica per la pace?

Gli Stati Uniti di Donald Trump entrano in guerra. Nelle prime ore di domenica 22 giugno, intorno alle 2 del mattino in Italia, il presidente degli Usa ha comunicato ufficialmente l’esecuzione di un attacco contro tre strutture nucleari situate in Iran. Con questi raid, Washington ha preso parte attivamente al conflitto avviato da Israele contro Teheran, con l'obiettivo dichiarato di smantellare le capacitĂ nucleari del Paese. Da parte sua, l’Iran aveva avvertito che qualsiasi offensiva americana avrebbe comportato una risposta diretta: tutte le installazioni e gli interessi statunitensi presenti nell’area sarebbero stati considerati bersagli legittimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, attacco Usa: la diretta. Fordow distrutto dalle super-bombe. Teheran: "Ogni opzione possibile"

Attacco Usa contro l'Iran, quali sono i siti nucleari colpiti e cosa sappiamo - Non rispettando quella che sembrava una scadenza ben determinata per negoziare con Teheran, ovvero due settimane, Donald Trump ha deciso di sferrare un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari in I ... Da tg24.sky.it

Guerra tra Israele e Iran, gli Usa bombardano i siti nucleari: la risposta di Teheran su Tel Aviv - Gli Usa sono entrati in guerra al fianco di Israele contro l'Iran, bombardati i siti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan: l'ordine di Trump nella notte ... virgilio.it scrive