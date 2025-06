Iran | attacco a libertà useremo ogni opzione per difenderci

L'Iran non resta a guardare di fronte alle recenti azioni statunitensi, promettendo di usare ogni mezzo disponibile per tutelare la propria sovranità. In un momento delicato, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolinea che l'Iran difenderà con fermezza la sicurezza e i propri diritti, considerando l'attacco ai siti nucleari come un'offesa alla libertà nazionale. La tensione cresce: cosa riserverà il futuro?

Istanbul, 22 giu. (askanews) - L'Iran si riserva di usare tutte le opzioni a sua disposizione per difendersi, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi commentando da Istanbul l'attacco Usa ai siti nucleari iraniani, definito "un attacco alla libertà". "Non cederemo mai a compromesso sulla nostra sovranità", ha affermato il capo della diplomazia iraniana, dicendo che il suo Paese difenderà "la sovranità territoriale e sicurezza con ogni mezzo necessario contro l'aggressione americana e gli atti illeciti di Israele". Poi ha affermato che, nonostante l'attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, la diplomazia resta un principio fondamentale e "la porta deve restare sempre aperta", ma ha escluso un immediato ritorno al dialogo.

Attacco di Israele in Iran, Simone Giusti e i vescovi toscani in fuga da Gerusalemme: "Allarmi ogni ora, stiamo bene" - In un clima di crescente tensione internazionale, l'attacco di Israele in Iran ha scosso lapace globale.

Lettera di un #iraniano: "Noi, vittime del #regime. Ogni attacco ci avvicina alla libertà" #15giugno #iltempoquotidiano #Iran #Israele https://iltempo.it/esteri/2025/06/15/news/medio-oriente-lettera-iraniano-vittime-regime-attacco-avvicina-liberta--42993072/… Vai su X

Con l'attacco degli Usa all'Iran, lo scenario peggiore che potessimo immaginare è diventato realtà. Il presidente che doveva portare la pace "in 48 ore" sta trascinando il mondo intero verso il baratro unendosi alla guerra voluta da Netanyahu contro ogni regola Vai su Facebook

