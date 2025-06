Iran | Aiea nessun aumento dei livelli di radiazioni

Nessun aumento dei livelli di radiazioni dopo gli attacchi ai siti nucleari iraniani, tra cui Fordow, secondo l’Aiea. L’agenzia internazionale conferma che al momento la situazione rimane sotto controllo e promette di aggiornare il mondo non appena riceverà nuove informazioni. In un contesto di tensione crescente, questa notizia rassicura sull’assenza di rischi immediati, ma invita alla cautela mentre proseguono le valutazioni.

Roma, 22 giu. (LaPresse) – “In seguito agli attacchi a tre siti nucleari in Iran – tra cui Fordow – l’Aiea può confermare che, al momento, non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazioni all’esterno”. Lo scrive su X l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, spiegando che fornirà “ulteriori valutazioni sulla situazione in Iran non appena saranno disponibili nuove informazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Aiea, nessun aumento dei livelli di radiazioni

In questa notizia si parla di: iran - aiea - aumento - livelli

Iran, rapporto Aiea: “Aumento record dell’uranio arricchito. Non lontani i livelli per l’atomica” - L'Iran ha registrato un aumento record dell'uranio arricchito, avvicinandosi pericolosamente ai livelli necessari per sviluppare armi nucleari.

Attacco Israele in Iran, Aiea: niente aumento radiazioni nel sito di Natanz - L’attacco israeliano in Iran ha scatenato timori globali, ma sorprendentemente, le rilevazioni dell’AIEA non evidenziano un aumento delle radiazioni nel sito di Natanz, cuore dell’arricchimento dell’uranio.

Cosa ha detto Grossi (Aiea) sull’Iran ? Dagli editoriali del Foglio Il 9 giugno, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha presentato i risultati del rapporto trimestrale sull’Accordo di salvaguardia del Tnp con la Repubblica islamica Vai su Facebook

Iran: Aiea, nessun aumento dei livelli di radiazioni - LaPresse; Attacchi israeliani ai siti nucleari Iran, quali rischi per la salute; Radiazioni nucleari dagli attacchi di Israele all'Iran? L'Aiea: «C'è il pericolo di una catastrofe».

Attacco Israele in Iran, Aiea: niente aumento radiazioni nel sito di Natanz - Tra i bersagli del massiccio attacco di Israele sull’Iran nella notte tra giovedì e venerdì c’è anche il sito di Natanz, il principale impianto di arricchimento dell’uranio del Paese, situato a circa ... Si legge su msn.com

L'Aiea: 'Nessun aumento delle radiazioni nel sito nucleare di Natanz' - L'Agenzia internazionale per l'Energia atomica a Israele e Iran: 'Gli impianti nucleari non devono mai essere attaccati' (ANSA) ... Come scrive ansa.it