Inzaghi sul calciomercato | Vi spiego perché non ci siamo ancora rinforzati

Simone Inzaghi svela i motivi dietro il ritardo negli acquisti dell’Al-Hilal, mentre il club arabo sogna di rinforzare la squadra con grandi talenti. Tra trattative italiane e contratti da capogiro, la corsa al mercato non si ferma, ma cosa impedisce ancora alle stelle del calcio di unirsi ai faraoni? Scopriamo insieme le strategie e i desideri di un calciomercato che promette di essere infuocato.

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha spiegato la situazione del calciomercato dell’Al-Hilal. Le sue parole prima della sfida al Salisburgo. L’ Al-Hilal vuole regalare a Simone Inzaghi una squadra da sogno. Tanti gli obiettivi degli arabi, che cercano affari sopratutto in Italia. Quelle per Theo Hernandez e Osimhen sono ormai trattative note ai più, ma i faraonici contratti offerti ai due giocatori sono stati per il momento rifiutati. Proprio l’ex allenatore dell’ Inter ha commentato la situazione nella conferenza stampa prima della sfida contro il Salisburgo. CALCIOMERCATO – « La società sta lavorando, tantissimo, per migliorare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi sul calciomercato: «Vi spiego perché non ci siamo ancora rinforzati»

