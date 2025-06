Invita familiari del marito e serve loro funghi velenosi il cognato sopravvissuto | Finse di avere un cancro

Una tragedia sconvolgente scuote l'Australia: Erin Patterson, 50 anni, è sotto processo per aver somministrato funghi velenosi ai propri familiari, portando alla loro morte. La strategia di inganno e crudeltà ha lasciato tutti senza parole, con un solo sopravvissuto che lotta tra la vita e la morte. Un caso che mette in discussione fiducia e segreti familiari. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata e scioccante.

Erin Patterson, 50 anni, è accusata di aver ucciso i suoceri e una cognata nel 2023 servendo loro un pasto con funghi velenosi. Solo uno dei cognati è riuscito a salvarsi dopo giorni di coma, mentre per gli altri familiari non c'è stato nulla da fare. La 50enne è ora a processo in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it