Un tragico incidente ha spezzato la vita di Michele Montuschi, meglio conosciuto come “Titto”, un uomo dal cuore grande e anima gentile. Investito e ucciso in bicicletta da una moto a Ravenna, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel circolo repubblicano Guerrini e tra chi amava la sua presenza silenziosa e affettuosa. La sua storia ci ricorda quanto siano preziosi i legami e le abitudini quotidiane, ora interrotte all’improvviso.

Ravenna, 22 giugno 2025 – Per tutti, al circolo repubblicano Guerrini, era semplicemente “Titto”. Un nome che raccontava affetto, abitudine, presenza. Michele Montuschi, 96 anni, era un volto familiare per chi da anni frequenta quel punto di ritrovo affacciato sulla Circonvallazione San Gaetanino. Ogni sera usciva da lì dopo la consueta partita a carte con gli amici. Anche venerdì sera, poco dopo le 22, aveva salutato come sempre. Ma a casa non è mai arrivato. Stava pedalando in sella alla sua bicicletta, come faceva sempre, quando all’altezza del civico 37 della circonvallazione è stato travolto da una moto Benelli condotta da un trentenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investito e ucciso in bici da una moto. “Mio padre aveva un cuore grande”

