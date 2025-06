Investito da uno scooter 17enne muore in ospedale | identificato il coetaneo alla guida del mezzo

Una tragedia scuote Pontedera, dove un giovane di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da uno scooter condotto da un coetaneo nella notte tra sabato e domenica. L’incidente, avvenuto alle prime ore del mattino, ha sollevato numerosi interrogativi sulla dinamica e le cause. Mentre i Carabinieri continuano le indagini, si apre un doloroso capitolo sulla sicurezza tra i giovani. Restate con noi per gli aggiornamenti e analisi di questa triste vicenda.

Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno dopo essere stato investito da uno scooter guidato da un coetaneo a Pontedera, in provincia di Pisa. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

