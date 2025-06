Intrigo Osimhen nuovo accordo col Napoli ma è caos totale

L'intrigo Osimhen si infittisce: tra accordi apparentemente raggiunti e riserve ancora irrisolte, il calciomercato del Napoli vive giorni di grande fermento. La sua stagione al Galatasaray ha acceso un polverone di voci e tensioni, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora, più che mai, il futuro dell’attaccante nigeriano rimane avvolto nel mistero, con il destino che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

La situazione di Victor Osimhen si rende sempre più complessa: stavolta il Napoli pare avere un accordo, ma il giocatore non scioglie le riserve. La situazione. La certezza è che Victor Osimhen sta incidendo pesantemente su alcuni degli equilibri del calciomercato. Il calciatore nigeriano ha disputato un'eccellente stagione al Galatasaray, che gli ha permesso di confermarsi quale principale attaccante sulla scena internazionale per numeri e capacità . Tuttavia non ci sono gli estremi per un suo reintegro nel Napoli, sebbene sia rientrato dal prestito in Turchia, poiché i rapporti con i vertici del club azzurro sono del tutto incrinati e i riferimenti offensivi sono stati ricercati altrove.