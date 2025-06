Intervista con il vampiro stagione 3 aggiornamenti sulle riprese e prima immagine dietro le quinte

L’attesa sta per finire: la produzione di Interview with the Vampire, la celebre serie ispirata agli amati romanzi di Anne Rice, entra nel vivo con le riprese della stagione 3. Tra aggiornamenti esclusivi e la prima immagine dietro le quinte, i fan sono già in trepidante attesa di scoprire le nuove avventure di questi affascinanti protagonisti. I lavori sono in corso per regalare un’esperienza ancora più coinvolgente e avvincente.

La produzione della terza stagione di Interview with the Vampire, l’adattamento televisivo basato sui romanzi di Anne Rice, ha recentemente subito un importante aggiornamento. Con l’avvio delle riprese, si apre una nuova fase narrativa che promette di approfondire alcuni degli aspetti più attesi dai fan, mantenendo alta l’attenzione su uno dei prodotti più apprezzati del panorama seriale soprannaturale. lavori in corso per la stagione 3 di interview with the vampire. inizio della produzione e prime immagini. Attraverso il profilo ufficiale su Instagram, gli autori hanno annunciato ufficialmente l’avvio delle riprese, condividendo un’immagine simbolica che raffigura una clapperboard accompagnata da una chitarra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Intervista con il vampiro stagione 3 aggiornamenti sulle riprese e prima immagine dietro le quinte

