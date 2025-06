Interventi di manutenzione alle stazioni ecologiche cambiano gli orari di apertura

Per garantire un servizio sempre efficiente, si informano i cittadini che gli orari di apertura delle stazioni ecologiche subiranno variazioni temporanee a causa di interventi di manutenzione. Martedì 24, via Diana e via Ferraresi avranno un orario ridotto, chiudendo rispettivamente dalle 10.45 alle 13.15 e dalle 10.30 alle 13.30. La stazione di via Caretti rimane invece operativa come di consueto, assicurando continuità e comodità per tutti.

Orario di apertura ridotto, martedì 24, per le stazioni ecologiche di via Diana e via Ferraresi, che chiuderanno per manutenzione rispettivamente dalle 10.45 alle 13.15 e dalle 10.30 alle 13.30. Sarà comunque disponibile la stazione ecologica di via Caretti, aperta come sempre in orario.

