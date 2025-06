Interpelli anche nel 2025 | scuole e USR potenziano i loro siti istituzionali

Nel 2025, scuole e USR continueranno a innovare i loro siti istituzionali, rafforzando il sistema degli interpelli per le supplenze scolastiche. Un passo importante verso una procedura più trasparente e efficiente, lasciando alle spalle la Messa a Disposizione. L’obiettivo è perfezionare ulteriormente il meccanismo, migliorando l’esperienza di docenti e istituzioni. In questo scenario in evoluzione, la digitalizzazione diventa la chiave per un sistema scolastico più moderno e accessibile.

Il sistema degli interpelli per le supplenze scolastiche viene confermato, escludendo un ritorno alla Messa a Disposizione (MaD). Per l'anno a venire, il Ministero punta a risolvere le criticità emerse potenziando i portali istituzionali, al fine di assicurare un meccanismo più fluido e trasparente.

