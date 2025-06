Intercultura Conegliano - Festa 70 anni

Unisciti a noi a Conegliano per celebrare i 70 anni di Intercultura! I volontari dell’associazione invitano tutta la comunità a un evento ricco di festa, riflessione e proiezioni future. Con il coinvolgimento della giornalista Arianna Ceschin e ospiti provenienti da diversi contesti, sarà l’occasione perfetta per condividere storie, ideali e sognare insieme un domani più inclusivo. Non mancare, perché questo traguardo è anche un invito a guardare avanti con speranza e entusiasmo.

I volontari dell'associazione Intercultura odv invitano tutti ai festeggiamenti per i 70 anni di attività. Sarà un'occasione di festa e di celebrazione ma ci sarà modo anche di dare uno sguardo al futuro. La giornalista Arianna Ceschin condurrà una tavola rotonda durante la quale ospiti di vari. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Intercultura Conegliano - Festa 70 anni

