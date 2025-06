Inter vittoria pirrica a Seattle?

L’Inter di Cristian Chivu affronta un debutto difficile al Mondiale per Club 2025 a Seattle, naufragando nel primo tempo contro l’Urawa Red Diamonds. Nonostante un possesso palla imponente e tante occasioni sprecate, i nerazzurri si trovano sotto di un gol. Tuttavia, una rimonta emozionante nel secondo tempo permette all’Inter di strappare una vittoria sofferta e sorprendente, dimostrando ancora una volta il carattere della squadra. La partita si conclude con un incredibile 2-1: un finale da record.

Inter-Urawa: primo tempo da incubo, ma la rimonta salva Chivu L’Inter di Cristian Chivu vive un esordio tormentato contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, ma strappa una vittoria 2-1 in extremis. Il primo tempo a Seattle è un disastro: i nerazzurri dominano il possesso (80%), ma un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, vittoria pirrica a Seattle?

In questa notizia si parla di: inter - vittoria - seattle - pirrica

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Inter, vittoria pirrica a Seattle?.

Inter, prima vittoria al Mondiale per club: battuto in rimonta l’Urawa Red Diamonds 2-1 a Seattle - Una vittoria importante per la squadra milanese, che rilancia le proprie ambizioni nel torneo, mostrando carattere e solidità sotto la nuova gestione Chivu (foto dalla pagina Facebook dell'Inter) ... Segnala laprovinciadivarese.it

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciata, Carlos Augusto (5) distratto - 1 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e sale a quota 4 punti nel gruppo E, conquistando la prima vittoria nel Mondiale per club dopo il pareggio all'esordio con ... Come scrive msn.com