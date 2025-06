Inter Urawa Red la pesantissima critica di GdS | Ai nerazzurri servono colpi pesanti e Bonny non è tra questi

Nonostante la vittoria dell'Inter contro l’Urawa Red Diamonds, La Gazzetta dello Sport non le manda a dire: critiche feroci e appello a colpi pesanti per rinvigorire una squadra che, secondo il quotidiano, necessita di nuove energie e di un futuro ambizioso. Un'analisi impietosa che scuote i nerazzurri, sottolineando l'urgenza di investimenti mirati e miglioramenti significativi. È il momento di riflettere e agire con decisione, perché il presente richiede risposte concrete.

Inter Urawa Red, malgrado la vittoria nerazzurra, è pesantissima la critica de La Gazzetta dello Sport. Un estratto dell'articolo odierno. Durissima l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che nonostante la vittoria dell' Inter sull' Urawa Red Diamonds critica apertamente i nerazzurri e le scelte di mercato. Di seguito l'articolo. CRITICA SPIETATA – « L'Inter ha bisogno di energia e di futuro. Non sappiamo che cosa abbia in mente Chivu, quale sia la sua meta di gioco, ma la strada dell'azzeramento e della rifondazione ci pare inevitabile. L'era Inzaghi è finita, restano le scorie, per esempio la tentazione del palleggio fine a se stesso, il pallone che a un certo punto ritorna indietro dalle parti di Sommer, con gli avversari a pressare come avvoltoi.