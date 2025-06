Inter-Urawa Red Diamonds le pagelle | Luis Henrique tutto qui? Carboni vede la luce

L'Inter di Chivu si risolleva con una vittoria emozionante contro l’Urawa Red Diamonds, grazie anche alle prestazioni di talento come quella di Luis Henrique e Carboni, che finalmente vedono la luce. Con il girone ancora aperto, ora basta un pareggio contro il River Plate per volare agli ottavi di finale. Ecco le pagelle della serata: un mix di solidità e spunti promettenti per il cammino nerazzurro nel Mondiale per Club.

L’Inter batte in rimonta l’Urawa e aggiusta le cose nel girone del Mondiale per Club. Agli uomini di Chivu basterà ora un pareggio nell’ultima gara contro il River Plate per qualificarsi agli ottavi di finale. Ecco le pagelle. SOMMER 6 Incolpevole sul gol: la visuale è ostruita da Darmian e il pallone passa sotto le gambe di un compagno. Non deve compiere altri interventi significativi. DARMIAN 6 L’Urawa non impensierisce troppo e lui svolge il compitino senza affanni. Serata tranquilla, ma anche poco incisiva. DE VRIJ 6 È il più sereno là dietro. Legge bene le situazioni e tiene lontano Matsuo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: urawa - inter - pagelle - diamonds

Inter-Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM: Luis Henrique floppa, Carboni ritrova la gioia - Nell’affascinante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM mettono in luce le performance dei protagonisti, con Luis Henrique che delude e Carboni che invece ritrova la sua migliore forma.

Inter-Urawa Red Diamonds, le pagelle - Lautaro risolleva i suoi, Asllani incostante. Barella fuori posizione https://msn.com/it-it/sport/other/inter-urawa-red-diamonds-le-pagelle-lautaro-risolleva-i-suoi-asllani-incostante-barella-fuori-posizione/ar-AA1HaoLn?oci Vai su X

Altra partenza shock per l'Inter: l'Urawa è già avanti dopo 11 minuti con il goal di Watanabe Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle: Lautaro dà la scossa, Carboni la vince; Le pagelle di Inter-Urawa Red Diamonds 2-1; Pagelle Inter-Urawa Red Diamonds: Luis Henrique va aiutato (4); Pio Esposito da valorizzare (6); Lautaro (7) capitano nella bufera.

Inter-Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM: Luis Henrique floppa, Carboni ritrova la gioia - 1 Sommer 6: Incolpevole sul goal, coperto anche da Darmian, che gli ostacola la visuale. Segnala msn.com

Pagelle Inter-Urawa Red Diamonds: Luis Henrique va aiutato (4); Pio Esposito da valorizzare (6); Lautaro (7) capitano nella bufera - La squadra di Chivu (6) è connessa, ma l’energia è intermittente e la cattiveria e il cinismo richiest ... corriere.it scrive