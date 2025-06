Inter Urawa | l’importanza di Lautaro Martínez sui calci piazzati Chivu o Inzaghi? Nessuna differenza il Toro segna sempre così

L’Inter di quest’anno ha elevato l’arte dei calci piazzati a un livello superiore, e al centro di questa magia c’è Lautaro Martínez. Con la sua freddezza e precisione, il Toro trasforma ogni occasione in oro, dimostrando che, sia con Chivu o Inzaghi, il risultato non cambia: la sua capacità di segnare da corner è ormai una costante insostenibile per le difese avversarie. La sua presenza sui calci d’angolo rappresenta una vera arma strategica, capace di fare la differenza in ogni partita.

L’Inter ha dimostrato una notevole efficacia sui calci d’angolo nel corso della stagione, trasformando le palle inattive in una vera e propria arma strategica. I gol provenienti da corner sono ben 16, una quota decisamente significativa. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Urawa: l’importanza di Lautaro Martínez sui calci piazzati. Chivu o Inzaghi? Nessuna differenza, il Toro segna sempre così

