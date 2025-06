Inter-Urawa IN tre punti | Chivu ribalta idee formazione e partita

Inter-Urawa Red Diamonds si trasforma in una vittoria che vale più di tre punti: Chivu ribalta le idee, rivoluziona la formazione e conquista una vittoria fondamentale. Questa vittoria non solo rafforza la sua posizione, ma dà anche una carica psicologica importante per il prosieguo del mondiale per club, dimostrando come un cambio di strategia possa fare la differenza. Ecco i tre punti chiave di questa emozionante sfida.

Inter-Urawa Red Diamonds permette di titolare “buona la prima” per Chivu, che ottiene una vittoria più importante del previsto. E non c’entra solo la partita in sé, bensì la preziosa carica psicologica per la rimonta cercata e ottenuta. Di seguito l’episodio dopo la 2ª giornata del Gruppo E del Mondiale per Club SEATTLE – Prima gioia per Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, che in pieno recupero batte i giapponesi dell’ Urawa Red Diamonds, allenati dal polacco Maciej Skorza, dopo lo svantaggio iniziale. Una vittoria che vale il primo posto nel Gruppo E a quota 4 punti insieme agli argentini del River Plate che, però, godono di una migliore differenza reti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa IN tre punti: Chivu ribalta idee, formazione e partita

