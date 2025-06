Inter-Urawa il messaggio per Chivu arriva dal quarto d’ora finale!

L’Inter conquista una vittoria preziosa contro Urawa, ma il successo arriva al termine di un match emozionante e combattuto. Il messaggio per Cristian Chivu riecheggia proprio nel quarto d’ora decisivo, momento di svolta che ha portato i nerazzurri alla vittoria. In un periodo di sfide e limiti, Chivu dimostra di saper sfruttare ogni occasione, adattandosi con determinazione e creatività oltre il classico 3-5-2.

L'Inter ha vinto contro Urawa con il risultato di 2-1 ma ha rischiato fino agli ultimi minuti di non ottenere i tre punti. Il messaggio per Cristian Chivu arriva proprio dal quarto d'ora che ha portato al successo. PROVE – Questo è il momento delle prove e Cristian Chivu lo sta sfruttando al massimo con i pochi elementi a disposizione. I tanti infortunati sono un limite per il lavoro del tecnico, che cerca delle nuove soluzioni oltre il 3-5-2 ereditato da Simone Inzaghi. Nelle prime due partite del girone E del Mondiale per Club, addirittura dal primo minuto in Inter-Urawa, Chivu ha optato per un rivoluzionario 3-4-2-1.