Inter una rimonta argentina Carboni segna e si commuove | Ho sofferto molto

Una partita emozionante tra Argentina e Urawa, con Carboni che segna e si commuove, trascinando i nerazzurri in una rimonta incredibile. La passione di Valentin, tornato in campo dopo un lungo infortunio, ispira tutto il team. Il Toro sottolinea l'importanza di mettere il cuore in ogni azione: “Dobbiamo sporcarci le mani”. Una sfida che ha saputo commuovere e accendere la speranza, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo.

I due calciatori albicelesti trascinano i nerazzurri contro l'Urawa. "Dobbiamo sporcarci le mani", ha detto il Toro. Valentin non giocava da ottobre 2024 per via dell'infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, una rimonta argentina. Carboni segna e si commuove: "Ho sofferto molto"

