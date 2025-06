Inter Salvatore Esposito racconta il fratello Pio | Sposta gli equilibri

Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia e fratello maggiore di Pio e Sebastiano, svela il talento e l'emotività del suo congiunto, che sta spostando gli equilibri nel mondo del calcio. Intervistato prima di Inter-Urawa Red Diamonds, racconta come Pio, insieme al fratello Sebastiano, stia facendo la storia con i nerazzurri nel Mondiale per Club. Scopriamo di più su questa famiglia di talenti che conquista i cuori e le sfide del calcio internazionale.

Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Urawa Red Diamonds. Salvatore è il più grande dei 3 fratelli Esposito: Sebastiano e Pio sono entrambi di proprietà interista e adesso stanno disputando insieme il Mondiale per Club con i nerazzurri.

