Inter salta il colpo in attacco | annuncio netto

L'estate si scalda e il mercato dell'Inter vive un colpo duro: l'addio di un attaccante chiude le porte a una stagione promettente. Mentre le trattative tra club di Serie A continuano, alcune squadre hanno già fatto mosse decisive nella mini sessione di giugno, lasciando tutti con il fiato sospeso. La finestra di mercato è appena iniziata, ma le sorprese sono dietro l'angolo: ecco come si delineano le prossime settimane di calciomercato.

Arriva una brutta batosta per i nerazzurri: l'annuncio di mercato spiazza tutti e allontana definitivamente l'attaccante dall'Inter. È tempo di mercato tra i club di Serie A e non: la sessione estiva deve a tutti gli effetti ancora cominciare, ma alcuni club hanno già finalizzato alcuni colpi, nella mini sessione che c'è stata ad inizio giugno, durata una decina di giorni, per le squadre che stanno partecipando al Mondiale per Club. Anche l'Inter ha avuto modo di finalizzare un colpo, quello di Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia. Inter che in queste ore è impegnata negli States, per provare a togliersi qualche soddisfazione.