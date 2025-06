Inter ribalta l’Urawa e conquista la prima vittoria al Mondiale per Club

In una notte che sembrava segnata dal destino, l’Inter ha dimostrato di avere il cuore e la grinta di una grande squadra. Sotto di un gol e con il sogno di avanzare in bilico, i nerazzurri hanno saputo reagire, ribaltando il risultato con una rimonta da manuale. È stata una vittoria che resterà nella storia del club, segnando un passo fondamentale nel cammino verso il successo mondiale. La partita ci ricorda che, con carattere e determinazione, nulla è impossibile.

(foto x.comInter) Quando tutto sembrava perduto, l’Inter ha tirato fuori il carattere delle grandi squadre. Sotto di un gol e con la qualificazione in bilico, i nerazzurri hanno ribaltato l’Urawa Red Diamonds con una rimonta da manuale, conquistando la prima, fondamentale vittoria nel Mondiale per Club. La partita. La serata si era messa subito in salita per l’Inter. Gli Urawa Red Diamonds, compatti e determinati, trovano il vantaggio già all’11’ e poi si chiudono a riccio, difendendo con tutti gli effettivi e lasciando ai nerazzurri solo le briciole. L’Inter attacca a testa bassa, sfiora il pari con una traversa di Lautaro, ma la porta giapponese sembra stregata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Inter ribalta l’Urawa e conquista la prima vittoria al Mondiale per Club

