Inter per completare il mercato servirà cedere uno per reparto | i nomi in uscita – CdS

L'Inter si prepara a rafforzare ogni reparto, puntando a cedere alcuni giocatori chiave per fare spazio ai nuovi acquisti. Con l'obiettivo di completare il mercato e supportare le ambizioni di Cristian Chivu, la dirigenza sta valutando attentamente le uscite, tra cui spiccano nomi come Sebastiano Esposito. La strategia è chiara: ottimizzare i ruoli e consegnare a Inzaghi una squadra pronta a competere ai massimi livelli.

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato con l’obiettivo di regalare almeno un rinforzo per ruolo a Cristian Chivu. Per farlo, però, la dirigenza dovrà lavorare anche sul mercato in uscita: ecco tutti i nomi di giocatori che secondo il Corriere dello Sport potrebbero salutare. UNO PER RUOLO – L’uscita di Sebastiano Esposito, destinato a trasferirsi al Parma, potrebbe essere la prima mossa ufficiale dell’estate nerazzurra sul fronte cessioni. Una cessione a titolo definitivo, slegata formalmente dall’affare Bonny, ma che di fatto aiuta l’Inter a liberare spazio e a generare risorse utili per proseguire il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, per completare il mercato servirà cedere uno per reparto: i nomi in uscita – CdS

In questa notizia si parla di: mercato - uscita - inter - nomi

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

Inter, tre nomi sulla lista! Sarà un mercato mirato – TS - Nonostante l'Inter sia concentrata sulla corsa a Champions League e allo scudetto, il club guarda già al futuro.

Inter, non solo Frattesi in uscita: altri due nomi importanti sul mercato. E per Taremi… Vai su X

Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi più caldi tra gli attaccanti in questa sessione di mercato estivo La punta del Parma potrebbe infatti lasciare il Parma, ma rimanere comunque in Serie A. Piace infatti sia a Roma che a Inter Vai su Facebook

Inter, subito 4 colpi per Chivu: scelto il nome del primo; Mercato Inter, 60 milioni per Inzaghi: da Sucic a Hojlund e Zirkzee, tutti i nomi in lista; CdS – Mercato Inter, in uscita tre nomi che aumenterebbero la potenza di fuoco.

CdS – Mercato Inter, in uscita tre nomi che aumenterebbero la potenza di fuoco - L'aggiornamento sui possibili addii nel corso di questa sessione di mercato: anche in base alle uscite si determinerà il budget Inter ... Segnala fcinter1908.it

Mercato Inter, in arrivo l’offerta del Galatasaray per Calhanoglu! Ederson il preferito per sostituirlo: occhio agli altri 2 nomi sul taccuino - Ederson il preferito per sostituirlo: occhio alle altre 2 alternative Il mercato Inter entra nel vivo e si concentra sul centrocampo. Secondo informazione.it