Inter oltre 24 milioni incassati dal mondiale

L'Inter si conferma protagonista di questo Mondiale, incassando oltre 24 milioni di euro grazie alla vittoria in extremis contro l’Urawa Red Diamonds. Con un bottino che supera i 24,5 milioni e un cammino verso gli ottavi sempre più vicino, i nerazzurri dimostrano ancora una volta il loro valore internazionale, consolidando la loro posizione tra le squadre più competitive. È un traguardo che fa sognare e che apre nuove prospettive per il futuro.

Inter, pioggia di milioni al Mondiale: 24,5 milioni e ottavi vicini L’Inter di Cristian Chivu incassa 24,5 milioni di euro al Mondiale per Club 2025 grazie alla vittoria in extremis contro l’Urawa Red Diamonds. Come riporta La Repubblica, il club nerazzurro ha già assicurato 21,6 milioni per la partecipazione e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, oltre 24 milioni incassati dal mondiale

In questa notizia si parla di: milioni - inter - mondiale - oltre

Inter, che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower - L'Inter celebra un traguardo straordinario, superando gli 80 milioni di follower sui social media in un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League in vista.

Inter, debutto al Mondiale per Club: incassati oltre 22 milioni dopo una sola partita Dopo la prima gara del girone, i nerazzurri portano a casa 22,53 milioni di euro così suddivisi: Bonus partecipazione: 21,6 milioni € Bonus pareggio: 930 mila € Gu Vai su Facebook

#Inter, debutto con pareggio contro il Monterrey al Mondiale per Club: ricavi oltre 22 milioni di euro dopo la prima gara Vai su X

Inter, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre ufficiali per i nerazzurri; Inter al Mondiale per Club, quanto può incassare di ricavi; Quanto guadagnano Inter e Juve al Mondiale per Club, montepremi record: i premi per le squadre.

Inter al Mondiale per club, quanto hanno guadagnato finora i nerazzurri - Con la vittoria sugli Urawa Red Diamonds i nerazzurri sono saliti a quasi 24 milioni e mezzo di montepremi. Come scrive msn.com

Oltre trenta milioni per Pio Esposito: l’offerta tenta l’Inter - Pio Esposito è uno dei baby più ambiti nel calciomercato di quest'anno: può lasciare l'Inter per oltre trenta milioni di euro ... calcioblog.it scrive