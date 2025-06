Inter Marotta e la verità su Calhanoglu | Ecco la sua volontà

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, chiarisce la posizione su Hakan Calhanoglu, al centro di rumors di mercato. Dalla sede del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, Marotta ribadisce la professionalità e l’attaccamento del turco alla maglia nerazzurra, smentendo voci di malessere o clausole di uscita. La verità sulla sua volontà è chiara: il centrocampista desidera restare e contribuire alla conquista di nuovi obiettivi.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta dagli Stati Uniti, dove la squadra di Christian Chivu sta disputando il Mondiale per Club 2025, ha parlato anche delle voci di mercato intorno al centrocampista turco. “Calhanoglu non ha dato alcun segnale di malessere, siamo sempre in contatto con lui, ora è infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità. Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via”: lo ha detto il presidente dell’Inter Beppe Marotta dagli Stati Uniti, dove la squadra di Christian Chivu sta disputando il Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it