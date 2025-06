Inter le condizioni di Pavard in vista del River Plate

L'Inter si prepara con entusiasmo alla sfida cruciale contro il River Plate, dopo aver conquistato la prima vittoria nel nuovo Mondiale per Club. La condizione di Pavard, in forse a causa di un infortunio, sarà determinante per le strategie di Christian Chivu, che già questa mattina ha iniziato a valutare le possibili alternative. Una partita che promette emozioni e tensioni, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

L' Inter si impone 2-1 con l' Urusawa Reds e vince la sua prima partita di questo nuovo Mondiale per Club. Adesso per i nerazzurri si prospetta una partita durissima contro il River Plate, da dentro-fuori. Christian Chivu dovrà già cominciare dalla seduta di allenamento di sta mattina a dover

Pavard e il forfait di Inter-Urawa: le sue condizioni in vista del River Plate - Benjamin Pavard salta l’Inter-Urawa Reds a causa di un problema fisico, lasciando in forse anche la sua presenza contro il River Plate.

