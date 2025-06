Inter Lautaro | River Plate squadra che ha un’idea di gioco

L’Inter conquista un incredibile risultato sul campo dell’Urawa Red Diamonds, grazie a una rimonta memorabile nel finale. Al 92° minuto, Valentin Carboni sigla il gol decisivo, mentre Lautaro Martinez, capitano e simbolo nerazzurro, commenta l’impresa ai microfoni di SportMediaset. Un match ricco di tensione e strategia, che dimostra come la squadra abbia una chiara idea di gioco e non si arrenda mai. La passione e la determinazione sono gli ingredienti vincenti di questa straordinaria battaglia.

L'Inter ribalta al 92', grazie ad un goal di Valentin Carboni il match contro l' Urawa Red Diamonds. Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, autore di una splendida rete, quella del pareggio momentaneo, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le parole dell'argentino. Inter, Lautaro sull'Urawa. Così il capitano nerazzurro: "Abbiamo studiato questa gara, sapevamo che sarebbe stata così. Erano tutti e dieci dietro la linea della palla, ci lasciavano il gioco fuori ed è stata una gara con tante difficoltà. Prendendo gol abbiamo dovuto rincorrere, ma abbiamo continuato a giocare nonostante le difficoltà.

Lautaro Martinez, protagonista indiscusso dell'Inter, si mostra estremamente felice dopo la vittoria contro l'Urawa Red Diamonds, celebrando anche la crescita di giovani talenti come Carboni, che conosce fin da quando era piccolo al River Plate.

