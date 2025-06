Inter la vittoria non basta a Chivu | È bene che non inizi il campionato

L’Inter conquista una vittoria sofferta contro l’Urawa, ma Chivu non può ancora festeggiare. Nonostante il dominio del possesso e la rimonta, i dubbi sul suo operato persistono, evidenziando quanto sia cruciale la costanza fin dall’inizio del campionato. La bravura di Carboni ha evitato una possibile delusione, ma la vera sfida è mantenere questa rinnovata energia nel lungo termine. Ora, il tecnico deve trovare la chiave per trasformare questa vittoria in una stabile crescita.

Nonostante il successo ottenuto in rimonta, Chivu è finito suo malgrado nell’occhio del ciclone: non lo hanno digerito Pur dominando almeno sotto il profilo del possesso palla per quasi tutti i 90 minuti, l’ Inter è riuscita ad avere la meglio dell’ Urawa solo nel finale: a decidere è stata infatti una rete di Valentin Carboni. Facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto, l’ex Marsiglia è riuscito con la sua zampata ad evitare un pareggio che avrebbe ridimensionato e non poco le velleità di qualificazione dei nerazzurri alla fase finale. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, la vittoria non basta a Chivu: “È bene che non inizi il campionato”

In questa notizia si parla di: chivu - inter - vittoria - basta

Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter: “Loro difendevano e basta” - Cristian Chivu può finalmente sorridere: alla sua guida, l’Inter conquista la prima vittoria, un risultato che sprizza orgoglio e determinazione.

Chivu svela la sua Inter: "Basta pensare al passato, vedrete già qualcosa col Monterrey" - Chivu svela i piani dell’Inter, ma già guarda avanti: il passato con il Monterrey si fa da parte, pronti a concentrarsi sul presente.

A Valentín Carboni basta poco per regalare la prima vittoria a Cristian Chivu: entra al 72’ e nel recupero fa esplodere di gioia la panchina dell’Inter, i nerazzurri dovrebbero puntare su di lui? Vai su Facebook

Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter: Loro difendevano e basta; Inter, la vittoria non basta a Chivu: È bene che non inizi il campionato; Chivu: Orgoglioso dei miei, loro difendevano e basta. Bravi i giovani, felice per Carboni.

Inter, la vittoria non basta a Chivu: “È bene che non inizi il campionato” - Inter, polverone su Chivu dopo la seconda gara dei nerazzurri al Mondiale per Club: non sono tornati indietro nei giudizi. Riporta calciomercato.it

Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter: “Loro difendevano e basta” - Cristian Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter e elogia l'Urawa Red Diamonds: "Sono orgoglioso perché non era facile” ... Si legge su fanpage.it