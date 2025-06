Inter la garra di Lautaro e Carboni salva Chivu

Un match emozionante all'insegna della determinazione e del cuore nerazzurro: l'Inter di Cristian Chivu si impone con una rimonta da brividi contro l’Urawa Red Diamonds, grazie alla grinta di Lautaro Martinez e alla brillantezza di Carboni. Un successo fondamentale nel Mondiale per Club 2025, che dimostra ancora una volta come la passione possa fare la differenza nei momenti più difficili. La lotta è appena iniziata—e i nerazzurri sono pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Inter, rimonta thrilling contro Urawa: Lautaro e Carboni decisivi L’Inter di Cristian Chivu conquista una vittoria sofferta ma cruciale contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, vincendo 2-1 a Seattle. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, sotto dopo il gol di Watanabe all’11’, dominano il possesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la garra di Lautaro e Carboni salva Chivu

