inter gli uomini del destino capitan lautaro e carboni la prima gioia di chivu

In un mosaico di passione e determinazione, l’Inter si distingue con uomini del destino come Lautaro, Capitan Lautaro e Carboni, spinti da una grinta che supera le aspettative. Dopo un pareggio contro il Monterrey, la vittoria 2-1 sugli Urawa Reds segna un traguardo fondamentale nel Mondiale per club, dove ogni giocata, anche la più semplice, diventa un simbolo di cuore e coraggio. Il volto copertina, insieme al capitano, è Valentin…

L'uomo simbolo e quello che non ti aspetti, uno accanto all'altro per regalare all' Inter un fondamentale successo. Dopo il pari contro il Monterrey, la vittoria per 2-1 sugli Urawa Reds, nella seconda gara del Mondiale per club. Una sudata, un traguardo tagliato di grinta più che di qualità, sebbene il gol con cui Lautaro Martinez impatta quello di Watanabe sia una giocata di grande tecnica. Il volto copertina insieme al capitano è Valentin Carboni, il 2005 che Chivu getta nella mischia quando le carte scarseggiano. L'ultima apparizione risaliva ad ottobre, poi tanta rieducazione per un gravissimo infortunio (lesione del crociato al ginocchio sinistro) mentre era in prestito all'Olympique Marsiglia.

