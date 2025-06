Inter è sempre Lautaro l’ ultimo a mollare

Lautaro Martinez incarna la grinta e la determinazione che fanno la differenza: sempre pronto a lottare, mai disposto a mollare, anche nei momenti più difficili. Con due gol in due partite e prestazioni da miglior in campo, il Tano si conferma il cuore pulsante dell’Inter. La sua forza e il suo spirito di sacrificio sono un esempio per tutti, dimostrando che nel calcio, come nella vita, la vera vittoria arriva quando non si rinuncia mai.

Il fuoco negli occhi di Lautaro sembra non spegnersi mai, se all’ Inter molte volte si spegne a lui non succede. In America sembra essere venuto da solo. 2 gol in 2 gare, prestazione sempre da migliore in campo e sempre l’ ultimo a mollare. L’ acrobazia di ieri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, è sempre Lautaro l’ ultimo a mollare

In questa notizia si parla di: inter - mollare - lautaro - sembra

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Dopo tanti giorni, ecco il messaggio di Lautaro Martinez: Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perchè la tristezza, la delusione, l'amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un pó sentimenti difficili d Vai su Facebook

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Lautaro Martinez fenomeno (7), Luis Henrique frenato (5,5). Miracolo Carboni; Inter-Udinese, Inzaghi: Ho 25 titolari. Per Lautaro Martinez solo un'abrasione; Lautaro in panchina per scelta tecnica? La decisione di Inzaghi in vista di Manchester City-Inter.

Inter, segnali di ripresa mentale. La squadra di Chivu non molla e reagisce, ci pensa Lautaro - L'Inter va sotto con gli Urawa Red Diamonds e trova i due gol che ribaltano la partita nel finale con i due argentini ... Segnala fcinter1908.it

Inter con Lautaro Martinez o senza: come cambia il rendimento dei nerazzurri - Apparentemente l'Inter non sembra soffrire troppo l'assenza di Lautaro Martinez, ma nessuna delle partite citate finora ha avuto l'importanza, il peso e la difficoltà di una semifinale di ritorno ... Si legge su sport.sky.it