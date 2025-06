Inter e gli incassi al Mondiale per Club | quanto ha guadagnato il club

L'Inter si conferma protagonista al Mondiale per Club, portando a casa un bottino di circa 24,5 milioni di euro. Con una vittoria in extremis sugli Urawa Red Diamonds, la squadra di Chivu ha già fatto registrare guadagni significativi, tra premi e bonus. Ma quanto può ancora migliorare questa cifra? Scopriamo come gli incassi potrebbero aumentare e quali altri traguardi potrebbero raggiungere i nerazzurri nel torneo.

Incassi Inter al Mondiale per Club: quanto ha messo in cassa la squadra di Chivu e cosa può ancora cambiare. Con la vittoria in extremis sugli Urawa Red Diamonds, l ’Inter ha già incassato circa 24 milioni e mezzo di euro al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno ottenuto 21,6 milioni di euro per la sola partecipazione al torneo, cui si sono aggiunti 930 mila euro per il pareggio contro il Monterrey e 1,8 milioni di euro per il successo contro il club giapponese Secondo La Repubblica, il prossimo impegno contro il River Plate sarà decisivo: la qualificazione agli ottavi di finale garantirebbe ulteriori 6,9 milioni di euro, portando il totale a oltre 30 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter e gli incassi al Mondiale per Club: quanto ha guadagnato il club

