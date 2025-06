Inter colpo a sorpresa dal Liverpool | le cifre

Il calcio sorprende ancora: il Liverpool sfida l'Inter con un colpo a sorpresa, scatenando le cifre dello scambio. I vice campioni d’Italia, determinati a rafforzarsi, guardano verso l’Inghilterra per un rinforzo di alto livello, mentre i dettagli dell’affare tengono banco. Dopo un avvio altalenante al Mondiale per Club, l’Inter spera di riscattarsi contro gli Urawa Red Diamonds, ma tra stanchezza e infortuni, la sfida si fa più complicata. Chivu, fiducioso, punta alla svolta.

