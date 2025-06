Inter Chivu sorride | recuperato Dumfries per il River Plate

L’Inter sorride, con Chivu che mostra il volto sereno e Dumfries pronto al recupero per la sfida contro il River Plate. Dopo una vittoria emozionante contro l’Urawa Red, i nerazzurri si preparano con fiducia alla prossima sfida, consolidando il morale e puntando a continuare il loro cammino nel Mondiale per Club. La squadra è concentrata e determinata: il meglio deve ancora venire.

L`Inter ha svolto la seduta defatigante, dopo la partita vinta all`ultimo con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - chivu - sorride - recuperato

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

"Irriconoscibile, inguardabile e inaccettabile!" Paolo Di Canio a SKY nell'intervallo di PSG-Inter Vai su Facebook

Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate; Inter-Urawa, Chivu sorride: primo successo grazie ai giovani; River Plate frena con il Monterrey, l’Inter ringrazia. Fluminense show, rimonta e poker con l'Ulsan!.

Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate - L`Inter ha svolto la seduta defatigante, dopo la partita vinta all`ultimo con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Secondo calciomercato.com

Chivu a ITV : "Gioventù ed esperienza, all'Inter c'è bisogno di tutto. Lautaro ha una voglia matta di vincere" - Nel tour di interviste rilasciate alle tv, Cristian Chivu si sofferma anche davanti alle telecamere di Inter TV per un'analisi della prestazione della sua squadra contro i ... Da msn.com