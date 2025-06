Inter Chivu elogia la sua squadra ma puntualizza | È difficile parlarne

Un passo avanti importante per l’Inter, che con determinazione e qualche difficoltà riesce a conquistare tre punti fondamentali nel cammino verso il Mondiale per Club. Chivu elogia la sua squadra, sottolineando l’orgoglio di aver superato un momento complesso grazie alla grinta mostrata in campo. Nonostante le sfide, i nerazzurri dimostrano che, anche con qualche ostacolo, la forza di volontà può portare al successo. La vittoria contro l’Urawa rafforza la fiducia nel gruppo, pronto a puntare ancora più in alto.

Buona la seconda per Chivu, con l’Inter che sia pur a fatica riesce a trovare tre punti importanti per il suo cammino al Mondiale per Club. Le parole del tecnico nerazzurro Serviva soltanto una vittoria e alla fine i tre punti sono arrivati. Pur non impressionando sotto il profilo del gioco, l’ Inter è comunque riuscita a regolare l’ Urawa ottenendo un successo pesantissimo. Rivitalizzati dalla rete siglata da Lautaro Martinez, i nerazzurri sono riusciti ad alzare i giri del motore trovando nel finale la rete del sorpasso definitivo grazie al sigillo di Valentin Carboni. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Chivu elogia la sua squadra ma puntualizza: “È difficile parlarne”

