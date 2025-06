Inter Carboni | Lautaro un esempio cerco di seguire la sua mentalità Al goal ero emozionato | Altri campionati Italia

Luca Carboni ammira Lautaro Martinez, considerando il suo atteggiamento e la sua mentalità un esempio da seguire. Durante una recente partita, l’emozione di segnare un goal lo ha travolto, rafforzando il suo desiderio di crescere nel calcio italiano. La passione e la determinazione sono la chiave del suo percorso, e questa sua ambizione si riflette nelle parole e nelle azioni in campo, dimostrando che ogni sogno può diventare realtà con impegno e dedizione.

Il match-winner della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter e Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni, ha parlato a DAZN dopo aver deciso la sfida contro la formazione giapponese con un goal in pieno recupero.