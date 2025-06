Intensificazione del controllo ai parchi | un arresto e una denuncia

L'attenzione delle forze dell'ordine si è intensificata nel cuore della città, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la sicurezza dei cittadini. Sabato pomeriggio, i Carabinieri di Modena, in collaborazione con il personale forestale e l’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno portato a termine operazioni di controllo nei parchi cittadini. I risultati? Un arresto e una denuncia, testimonianza dell'impegno concreto per un ambiente più sicuro e rispettoso.

Nel primo pomeriggio di sabato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in coordinamento con personale del locale Gruppo Forestale CC e della Associazione Nazionale Carabinieri, sono stati impegnati in attività di controllo nei parchi cittadini, come di recente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it