Infortunio Dumfries sorride mister Chivu | l’olandese è completamente recuperato per il River Plate

In un clima di attesa e speranza, l'infortunio di Dumfries si trasforma in una vittoria per il River Plate. Mister Chivu può sorridere: l'olandese, completamente recuperato, tornerà in campo per la sfida cruciale. Dopo settimane di dubbi, il suo rientro rappresenta una spinta fondamentale per affrontare al massimo livello questa sfida. La sua presenza sarà decisiva per scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante avventura.

Infortunio Dumfries, ottime notizie per mister Chivu, che recupera l’esterno olandese in tempo per la gara contro il River Plate. I dettagli. La prima buona notizia in vista del match contro il River Plate è senza dubbio il rientro dall’infortunio di Denzel Dumfries. L’olandese si era infortunato durante la sosta nazionale con gli Oranje e sin qui non ha mai messo piede in campo nel Mondiale per Club. Come dicevamo, però, l’esterno di centrocampo è da considerarsi completamente recuperato e di conseguenza arruolabile per l’ultima gara della fase a gironi. Si attendono ora i recuperi di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, che potrebbero rientrare contro gli argentini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Dumfries, sorride mister Chivu: l’olandese è completamente recuperato per il River Plate

In questa notizia si parla di: river - plate - infortunio - dumfries

River Plate, goal e infortunio alla caviglia per Driussi: "ho rotto tutto" portato in ospedale in sedia a rotelle. Inter a rischio - Il River Plate inizia con il piede sull’acceleratore nel suo esordio al Mondiale per Club Fifa, superando 3-1 gli giapponesi dell’Urawa.

Valentin Carboni: "Speriamo che questo gol sia la svolta per l'Inter, dobbiamo battere il River Plate. Restare o andare via per giocare? Penso solo all'allenamento di domani e alla prossima partita" Vai su Facebook

Si ferma Thuram ma Francesco Pio Esposito si è messo definitivamente alle spalle l'infortunio ed è abile e arruolabile per sabato Vai su X

Infortunio per Dumfries, salterĂ Monterrey-Inter: le sue condizioni e quando torna a disposizione; Inter, infortunio per Dumfries: salta il Monterrey, ecco chi gioca; Inter, infortunio per Dumfries: salta il Monterrey, ecco chi gioca.

Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate - L`Inter ha svolto la seduta defatigante, dopo la partita vinta all`ultimo con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. calciomercato.com scrive

Inter-River Plate, Gallardo in emergenza: 3 squalificati nei Millonarios - Gallardo perde Castano, Galoppo e Perez per squalifica, mentre Driussi resta in dubbio per l’ultima gara del girone contro i nerazzurri ... Lo riporta fcinter1908.it