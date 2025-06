Infortunati Inter chi recupera per il River Plate? Il punto sui sette!

L'Inter si trova ad affrontare una vera e propria emergenza infortuni, con sette giocatori attualmente fuori causa, tra cui Benjamin Pavard aggiunto recentemente alla lista. Tuttavia, il tecnico spera in un recupero di tre elementi chiave che potrebbero essere disponibili per l’ultima sfida del girone contro il River Plate, fondamentale per il destino europeo dei nerazzurri. La vittoria di mercoledì scorso ha dato slancio alla squadra, ma ora la sfida si fa ancora più cruciale.

Chivu è alle prese con una lunga lista di infortunati all'Inter. Sono al momento sette, ieri si è aggiunto anche Benjamin Pavard. Ma tre potrebbero recuperare per l'ultima sfida del girone contro il River Plate. INFORTUNATI – Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 si gioca Inter-River Plate alle 3 italiane. Ieri la fondamentale vittoria dei nerazzurri in rimonta grazie al gol decisivo di Valentin Carboni, entrato dalla panchina ( clicca qui per leggere un approfondimento sul ragazzo del 2005 ). Un tocco da biliardo per mandare l'Inter in estasi e rilanciarla in questo Mondiale per Club. Ora l'ultima partita del girone E: quella più prestigiosa contro il River Plate.

? L'Inter punta a recuperare vari calciatori infortunati per la sfida contro il River Plate: Si tratta di: • Denzel Dumfries • Davide Frattesi • Marcus Thuram. Tutti e tre per partire dalla panchina contro la squadra argentina. Fonte: Sky Sport Vai su Facebook

