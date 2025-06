Infantino si auto-elogia | Era ora che venisse inventato il Mondiale per club lo stanno amando tutti

Gianni Infantino, presidente della FIFA, al Fanatics Fest di Manhattan, celebra con entusiasmo il successo del nuovo Mondiale per club, una competizione che sta conquistando il cuore di tifosi e squadre. Nonostante alcune critiche, l’innovativa formula ha ormai dimostrato di essere un evento unico e apprezzato a livello globale. Infantino conclude con orgoglio: «È qualcosa di speciale. È una vera Coppa del Mondo con le migliori squadre e i migliori…»

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, ospite al Fanatics Fest di Manhattan, ha spazzato via un po’ di critiche sul Mondiale per club, elogiando la competizione fondata da lui stesso. Infantino: «Il Mondiale per club lo stanno amando tutti, anche chi non è potuto esserci vorrebbe giocarlo». «Forse alcuni lo criticano un po’, ma è qualcosa di nuovo. È qualcosa di speciale. È una vera Coppa del Mondo con le migliori squadre e i migliori giocatori. Era ora che qualcuno inventasse una Coppa del Mondo per squadre di club. Da 100 anni sappiamo qual è il miglior Paese del mondo, ma, fino ad oggi, non sappiamo davvero quale sia la migliore squadra del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti»

In questa notizia si parla di: infantino - mondiale - club - stanno

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA» - Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia.

BRASILE - Xaud: "Ho detto a Infantino che siamo disponibili a ospitare la prossima edizione del Mondiale per Club" https://ift.tt/eT1KxPa Vai su X

Il mondiale per club #nuntereggaepiù Le squadre bbbi #nuntereggaepiù La nation league #nuntereggaepiù Infantino, Gravina che dribbla cambiali che firma solo Carnevali #nuntereggaepiù Ma è meglio lei che bella sei che bella lei vale per sei ci giurerei sei Vai su Facebook

Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti; Non c’era davvero bisogno di questo Mondiale per club; Il Mondiale per Club 2025 tra il “king” Trump e il “caudillo” Infantino.

Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti» - Il presidente della Fifa Gianni Infantino, ospite al Fanatics Fest di Manhattan, ha spazzato via un po' di critiche sul Mondiale per club. Scrive ilnapolista.it

Sta succedendo di tutto: Infantino annulla il Mondiale per Club | Inviata PEC alle società - Svolta clamorosa nel Mondiale per Club: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha deciso di annullare tutto in corso d'opera. Riporta napolipiu.com