Infantino rivela | Il Mondiale per Club è speciale ecco cosa mi dico i giocatori Ho un appello per i tifosi

Gianni Infantino svela i dettagli del nuovo Mondiale per Club, un torneo che promette di rivoluzionare il calcio internazionale. Con Inter e Juve protagoniste, il presidente della FIFA sottolinea come questa competizione sia un’esperienza unica, destinata a creare emozioni indimenticabili. I giocatori e i tifosi sono al centro di questa avventura, pronti a vivere un evento speciale che potrebbe cambiare il volto del calcio mondiale. E voi, siete pronti a fare il tifo?

Le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sul nuovo Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. Tutti i dettagli Gianni Infantino ha parlato a The Athletic del nuovo Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve. MONDIALE PER CLUB – «Forse alcuni lo criticano un po’, ma è qualcosa di nuovo. È qualcosa di speciale. È un vero Mondiale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infantino rivela: «Il Mondiale per Club è speciale, ecco cosa mi dico i giocatori. Ho un appello per i tifosi»

In questa notizia si parla di: mondiale - infantino - club - rivela

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA» - Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia.

L'Inter ha rubato anche al Mondiale per Club contro il Monterrey: .rigore di bastoni netto sul finire non fischiato dall'arbitro. Vai su Facebook

Valdano e il Mondiale per Club: “il denaro illude che il calcio stia crescendo, in realtà così si indebolisce”; Mondiale per Club, il duro commento di Valdano: Più che un torneo sembra...; Infantino: «Mondiale per Club gratis? Il calcio è per tutti».

Infantino: "Mondiale per Club special, era ora che qualcuno lo inventasse" - Dal palco del Fanatics Fest di Manhattan, il presidente FIFA Gianni Infantino ha celebrato con entusiasmo l’avvio del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, il primo organizzato con questo ... Segnala fcinternews.it

Infantino si auto-elogia: «Era ora che venisse inventato il Mondiale per club, lo stanno amando tutti» - Il presidente della Fifa Gianni Infantino, ospite al Fanatics Fest di Manhattan, ha spazzato via un po' di critiche sul Mondiale per club. Secondo ilnapolista.it