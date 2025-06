IndyCar Palou torna a regnare a Road America

Alex Palou torna a dominare la scena della NTT IndyCar Series a Road America, dimostrando ancora una volta di essere il pilota da battere nel 2025. Con zero errori e una strategia impeccabile, festeggia la sua sesta vittoria in appena nove gare, consolidando il suo ruolo di leader indiscusso. La corsa è stata emozionante, con sorprese e battaglie serrate fino all’ultimo chilometro. La stagione continua a sorprendere: ecco cosa è successo.

Alex Palou torna a regnare nella NTT IndyCar Series a Road America. Lo spagnolo non commette il minimo errore e festeggia per la sesta volta in nove prove confermandosi l’indiscusso padrone del campionato 2025. Il tre volte campione di Chip Ganassi Racing batte all’arrivo Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci. Louis Foster, dopo la prima pole in carriera, ha tenuto il primato alla partenza. Il #45 di RLL ha tentato di resistere a Scott McLaughlin (Penske #3), la corsa è subito stata neutralizzata con una caution in seguito ad un problema per David Malukas (Foyt #4). Molti protagonisti hanno subito approfittato per effettuare la prima sosta ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IndyCar, Palou torna a regnare a Road America

