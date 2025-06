Indecis? sulla manicure? Ci pensano le lemon nails

l’estate, per aggiungere un tocco fresco e vivace al tuo stile. Scegli di farle brillare con dettagli nail art o effetti 3D, e lasciati conquistare dall’energia solare di questa tendenza irresistibile.

Un colore che urla estate, ma anche limoni e, chiaramente, la costiera amalfitana. Le lemon nails sono il colore perfetto per chi è indeciso sulla manicure di questo mese. Come sempre, tra le nostre trend setter preferite c’è sempre lei, Hailey Bieber, che le ha indossate di recente. Lei, pioniera dell’effetto glazed, ha lanciato questo nuovo trend ma niente ci vieta di indossarle con nail art ed effetti 3D. Lemon nails, le unghie perfette per luglio. L’inspo è Amalfi, l’estate e il mare: quale colore migliore se non il giallo vitaminico che dona subito la sensazione di freschezza ed energia? Questa allegra sfumatura è declinabile in tantissime versioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it