Incredibile a Malaga | meravigliosa doppietta azzurra al PokerStars Open

Un grande trionfo per il poker italiano a Malaga: Manuel Ferrari ed Ermanno Di Nicola conquistano la doppietta ai vertici del PokerStars Open, scrivendo una pagina memorabile nel circuito live. La giornata rimarrà impressa come un momento di orgoglio e passione azzurra, mentre la splendida vittoria di Ferrari mette in luce il talento e la determinazione dei nostri player. Un evento da celebrare e ricordare, simbolo di un poker italiano sempre più protagonista.

Un giorno da ricordare per il poker azzurro: Manuel Ferrari ed Ermanno Di Nicola hanno occupato i primi due gradini del podio della tappa spagnola del nuovo circuito live. La favola di Dyhrberg finisce ai piedi del podio ma abbiamo da celebrare la splendida doppietta azzurra con Ferrari trionfatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile a Malaga: meravigliosa doppietta azzurra al PokerStars Open

In questa notizia si parla di: doppietta - azzurra - incredibile - malaga

Coppia del Mondo Canoa Velocità , doppietta azzurra: Casadei è oro, Tacchini argento - A Poznan, il 24 maggio 2025, si è vissuto un emozionante uno scenario unico: nella finale individuale di canoa velocità , Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, la coppia azzurra vincente nel doppio, si sono affrontati tra loro.

Jacobs e Ali non si fermano più: nuova doppietta, entrambi sotto i 10 secondi - Io mi sento un po' il suo fratello maggiore, abbiamo fatto una gara incredibile. Secondo rainews.it

SuperG, vince una strepitosa Brignone. Doppietta azzurra, Goggia seconda a un centesimo - Ancora una meravigliosa doppietta azzurra ma Federica dovrà aspettare ancora una settimana per vincere la Coppa del ... Riporta ilgiornale.it