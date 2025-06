Incontri laboratori e aperitivi | Sostar tra i libri torna a Pollenza

Torna a Pollenza il festival "So…star tra i libri", un evento imperdibile dedicato alla cultura, alla creatività e all’incontro. Organizzato dal Comune e dalla Proloco "Corporazione del Melograno", approda al Chiostro dei SS. Francesco e Antonio con incontri, laboratori, aperitivi letterari e tanto divertimento. Venerdì, alle 17.15, si apre con gli studenti della primaria "Frank" e il loro viaggio tra memorie e storie del passato, un appuntamento che promette di incantare grandi e piccini.

Torna il festival " So.star tra i libri " a Pollenza, organizzato dal Comune e dalla Proloco "Corporazione del Melograno". L'appuntamento con la terza edizione è venerdì, sabato e domenica prossimi al Chiostro dei SS. Francesco e Antonio. Venerdì, dopo l'inaugurazione delle 17.15, a dare il la saranno gli alunni della primaria "Frank" con la presentazione del libro "C'era una volta. una storia! Memorie orali di un tempo che fu: un viaggio tra i racconti dell'infanzia tramandati di generazione in generazione" (Giaconi editore). I bambini, guidati dalle docenti Anna Ascenzi, Lucia Paciaroni e da Elena Girotti dell'Università di Macerata, hanno realizzato alcune interviste per scoprire storie, filastrocche e detti popolari legati ai ricordi d'infanzia degli adulti di oggi.

Il SoStar tra i libri Festival di Pollenza (Mc), che si terrà il 27, 28 e 29 giugno, apre le prenotazioni per gli appuntamenti dedicati ai più piccoli! Leggi qui e scopri il programma: Vai su Facebook

