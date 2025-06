Inclusione e valutazione | riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES

L’inclusione scolastica rappresenta una sfida complessa e fondamentale per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, in particolare a quelli con DSA e bisogni educativi speciali (BES). In un contesto in cui i ricorsi al TAR evidenziano tensioni e difficoltà, è essenziale riflettere sulle vere sfide quotidiane affrontate da questi studenti. Solo attraverso una valutazione attenta e inclusiva possiamo costruire un sistema più giusto e efficace, capace di rispondere alle loro reali esigenze.

Inviata da Antonella Saba - Gentile Redazione di Orizzonte Scuola, scrivo in qualità di docente specializzata sul sostegno, per condividere alcune riflessioni che spero possano arricchire il dibattito che, in questo mese di giugno, si concentra prevalentemente sui ricorsi al TAR legati alle sospensioni del giudizio e alle non ammissioni all’anno scolastico successivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: riflessioni - ricorsi - inclusione - valutazione

Polemiche e ricorsi, il Comune chiede alle università un'altra valutazione del prezzo di San Siro - Il dibattito sul futuro di San Siro si infiamma! Il Comune di Milano chiede una nuova valutazione del prezzo, avviando polemiche e ricorsi.

Ecco il mio intervento sulla sperimentazione del Progetto di Vita e sulla piena attuazione della Riforma della disabilità. #Disabilità #ProgettoDiVita #Inclusione #Riforma #MinisteroDisabilità Vai su Facebook

Inclusione e valutazione: riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES.

Inclusione e valutazione: riflessioni sui ricorsi e sulle reali difficoltà degli studenti DSA e BES - Gentile Redazione di Orizzonte Scuola, scrivo in qualità di docente specializzata sul sostegno, per condividere alcune riflessioni che spero possano arricchire il dibattito ... Si legge su orizzontescuola.it

Il sistema di valutazione dimentica l’inclusione - Il nuovo e tanto atteso sistema nazionale di valutazione delle scuole italiane dimentica di inserire la qualità dell'inclusione degli alunni disabili tra i criteri da monitorare. Secondo vita.it